Las encuestas muestran que Trump es impopular pero que asimila el golpe

El presidente estadounidense Donald Trump presenta niveles históricos de baja popularidad, pero todavía conservaría el apoyo de la base republicana en caso de conflicto con los legisladores de su partido en el Congreso, según datos de encuestas difundidas este miércoles.

Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, solamente el 38% de los votantes piensa que Trump está haciendo un buen trabajo contra el 55% que desaprueba su acción.

Los sondeos muestran que su popularidad languidece amenazando con debilitar su capital político, apenas unas semanas después de haber empezado su mandato de cuatro años.

Estas cifras, a tan poco tiempo de comenzar el mandato, no tienen precedentes en un presidente moderno. Pero ese dato empeora aún mas, ya que el 63% de los votantes considera que no es sensato y el 55% que no es sincero.

Para cualquier político normal esas cifras serían desastrosas, envalentonarían a los políticos rivales y alentarían incluso a los aliados políticos a mantenerse a distancia.

Muchos en Washington miran ya hacia las elecciones legislativas de 2018, que serán un verdadero test para los legisladores republicanos.

Estas elecciones a mitad de mandato sirven a menudo como una especie de referéndum sobre las acciones del presidente, y los demócratas ya están soñando con recuperar los 24 escaños y el control de la Cámara de Representantes, lo que supondría un serio freno para la agenda de Trump.

Los legisladores republicanos, por su parte, están atrapados en un dilema entre un presidente impopular y el oprobio del gran público.

Si se oponen al presidente no están a salvo de un tuit mordaz del magnate inmobiliario y, en el peor de los casos, podrían encontrarse con un candidato pro-Trump tratando de quitarlos del escenario político en las próximas elecciones.

En este sentido, otro sondeo publicado este miércoles del Pew Research Center, muestra que los electores republicanos siguen dispuestos a apoyar a Donald Trump en caso de conflicto con los legisladores del partido en el Congreso.

"Un poco más de la mitad de los republicanos y de quienes se dicen cercanos al partido (52%) afirman que si Trump y los líderes republicanos del Congreso no están de acuerdo sobre un tema, serían más propensos a confiar en Trump", señala el Pew Center.

A la inversa, "alrededor de un tercio (34%) afirma que confiarían en los líderes republicanos en caso de desacuerdo con el presidente", añade.

