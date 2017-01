Qué esperar durante la investidura de Trump el viernes

La ceremonia de investidura de Donald Trump del viernes, promete ser un maratón, iniciando con una parada en una iglesia por la mañana, pasando por la juramentación y terminando con el último baile de la noche. La juramentación de Trump promete cautivar a Washington, llueve o truene, que dicho sea de paso, parece que lloverá.

Estas son algunas cosas que ocurrirán en el Día de Juramentación:

¿35 o 39?

La ceremonia de juramentación de Trump es lo único esencial del viernes, pues el resto es decoración. La constitución establece que el nuevo presidente juramente usando 35 palabras. Algunos presidentes usan 39 al agregar "so help me God" ("que Dios me ayude" en inglés).

EL DISCURSO

El discurso de juramentación de Trump establecerá el tono para el lanzamiento de su presidencia. ¿Irá por el camino tradicional y ofrecerá un mensaje de unidad a una nación dividida, hará el papel de perturbador del orden establecido o mezclará un poco de ambos? Este no será uno de sus discursos habituales sacados de la manga. Los asistentes de Trump dicen que él ha tenido una gran participación en la preparación del discurso y que ha estado practicando en el rascacielos Trump Tower. El discurso podría ser breve, como de unos 20 minutos.

INCOMODO

Cuando Trump preste juramento, Hillary Clinton estará sentada en las escalinatas para los invitados, al lado de su esposo Bill Clinton. Ella tratará de mantener un rostro impasible, pero eso va a ser difícil. Todos estarán tratando de ver si es que Trump interactúa con su exrrival o si la menciona en su discurso.

(NO) SOLO ES UN ALMUERZO

George Washington comió solo después de su juramentación en 1789. En cambio, después de juramentar, Trump irá directamente a un almuerzo espléndido —con langostas de Maine y carne de res Angus— para 200 personas en el Statuary Hall, en el Capitolio. No se trata solo de almorzar, claro. Las buenas relaciones entre el nuevo presidente y el Congreso liderado por republicanos serán claves para el éxito del gobierno de Trump.

EL PODER DE LAS MARCHAS

Más de 8.000 personas marcharán por una milla y media (casi tres kilómetros) en el desfile para celebrar la juramentación, en la avenida Pennsylvania, desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. Esa es una dosis relativamente restringida de pompa de investidura. El equipo de Trump quiere que el desfile dure a lo mucho 90 minutos para que el nuevo presidente tenga tiempo de trabajar un poco.

PRIMERAS DECISIONES

Trump quiere trabajar un poco durante su primer día en el puesto, quizás entre el desfile y los bailes de gala de la noche. ¿Qué esperar? Sus asistentes dicen que tal vez él podría emitir algunas órdenes ejecutivas y quizás juramentar a algunos de los integrantes de su gabinete.

¿GRANDES LIGAS?

Trump ha tuiteado que "cantidades récord" de gente están camino a Washington para su juramentación. Eso es incierto. Todavía hay cuartos vacantes de hotel. Contrario a lo que dice Trump, las tiendas todavía tienen suficientes trajes y vestidos de gala a la venta. Nadie cree que la asistencia a esta juramentación se acerque siquiera a los 1,8 millones de personas que se cree llegaron a la primera ceremonia de investidura de Barack Obama, pero debido a que no hay manera oficial de llevar la cuenta de la asistencia, después de la juramentación probablemente haya peleas por la cantidad exacta de la gente que llegó al evento.