Se estrella una carroza en el Carnaval de Río; hay 8 heridos. MAURICIO SAVARESE (Associated Press)

Una carroza que desfilaba en el famoso Carnaval de Río de Janeiro chocó el domingo con una barrera causando ocho heridos, al menos una de ella en estado grave, dijo la policía.

El vehículo accidentado fue el último de la primera escuela de samba que desfilaba por el Sambódromo, Paraíso del Tuiuti, y se estrelló contra la barrera que separa las gradas del trayecto del desfile. Los heridos fueron espectadores y personas que celebraban.

La policía abrió una investigación cuando la carroza concluyó su tránsito por la pista.

El pavimento del lugar estaba mojado debido a una persistente llovizna. La lluvia puede dificultar la conducción de las carrozas.

A pesar del incidente, el director del desfile de Río, Elmo dos Santos, dijo a la prensa que "el espectáculo debe continuar".

"Debido a la lluvia, el vehículo viró bruscamente hacia la izquierda. Los organizadores intentaron ajustarlo, pero perdieron el control. Todo es desafortunado, pero no podemos parar", agregó.

Elmano Santos, un asistente de Río, dijo que se salvó por unos centímetros (pulgadas) que la carroza le pegara.

"Todo sucedió muy rápido. Vi que algunos periodistas resultaron heridos cuando tomaban fotos cerca de la carroza. No recuerdo la última vez que vi un accidente aquí", afirmó a The Associated Press.

Paraíso del Tuiuti fue la primera de seis escuelas de samba que desfilaron durante el gran espectáculo de la noche en el Sambódromo, que se alagará hasta primeras horas del lunes.