El papa expresa su dolor por los muchos niños obligados a ser soldados

El papa Francisco expresó en su cuenta de Twitter su dolor por los niños obligados a ser soldados, en el Día Internacional en el que se recuerda que muchos menores son reclutados para participar en conflictos armados.

"Siento con fuerza el dolor por los muchos niños arrancados a sus familias para ser usados como soldados. ¡Esta es una tragedia!", escribió Francisco en un tuit.

El papa se ha referido en otras ocasiones a este drama, como en febrero del año pasado, cuando al hablar sobre los enfrentamientos violentos y brutales en la región de Kasai Central de la República Democrática del Congo también expresó su dolor porque "muchos niños son sacados de las familias y la escuela para ser usados como soldados".

En el Día Internacional contra el uso de niños como soldados, varias ONG han exigido a los Estados que pongan fin al reclutamiento de los menores en conflictos, pues más de 300.000 de ellos participan en una treintena de guerras, y que se establezcan los 18 años como la edad mínima.

I feel deep pain for the many children torn from their families and forced to become child soldiers. This is a tragedy!