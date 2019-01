La mujer del expresidente de Interpol detenido en China pide asilo en Francia

La mujer del anterior presidente de Interpol, el chino Meng Hongwei, encarcelado en su país por corrupción tras desaparecer misteriosamente en septiembre pasado al viajar a Pekín, va a pedir asilo en Francia porque afirma sentirse amenazada.

"Necesito que el Gobierno francés me proteja, me asista, me ayude a mí y a mis hijos", señaló la esposa de Meng en declaraciones a la emisora "France Info" emitidas este viernes.

Explicó que tiene "miedo de ser secuestrada", que ha recibido "llamadas extrañas" y que fue seguida hasta su hotel por una pareja de chinos.

En las imágenes del hotel, se ve cómo un hombre y una mujer entran y él pregunta por el número de la habitación de la esposa de Meng Hongwei con la excusa -falsa- de que tenían una cita con ella. Luego se le ve correr tras su coche para fotografiar la matrícula. Una denuncia presentada por esos hechos fue archivada por la justicia francesa.

En cualquier caso, tiene intención de formalizar este viernes su demanda de asilo ante la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA).

A Meng, viceministro chino de Seguridad Pública cuando fue elegido presidente de Interpol en 2016, su familia le perdió la pista tras subir a un avión con destino a China el pasado 25 de septiembre.

Tras varios días de silencio sin que la familia tuviera noticias suyas y ante la presión internacional, la Comisión Nacional de Supervisión china (el órgano anticorrupción chino) confirmó su detención.

Según el Ministerio de Seguridad Pública chino, la investigación a Meng se abrió tras detectar que aceptó sobornos y violó la ley estatal con un comportamiento que ha causado un "grave daño" al partido y a la seguridad nacional.

El 21 de noviembre, la Asamblea General de Interpol eligió para sustituirlo al surcoreano Kim Jong Yang.

La organización policial internacional había recibido el 7 de octubre una carta de renuncia y una comunicación de Pekín informándole de que Meng no iba a seguir siendo el delegado de China en el organismo.