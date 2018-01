635x357 El exsheriff de Arizona Joe Arpaio se postula al Senado. JACQUES BILLEAUD (Associated Press)

El exsheriff de Arizona Joe Arpaio, quien fue hallado culpable de desacato judicial pero fue eximido el año pasado de ir a la cárcel gracias a un indulto de su aliado, el presidente Donald Trump, anunció el martes que tiene planes de postularse a un escaño al Senado ocupado actualmente por Jeff Flake.

Flake, a pesar de ser republicano, ha sido crítico de Trump y el año pasado anunció que no se volvería a postular.

Arpaio, de 85 años, tuiteó que está buscando el puesto para apoyar las políticas de Trump y apoyar la misión del mandatario de “Devolver la Grandeza a Estados Unidos”.

"El presidente Trump necesita mi ayuda en el Senado", agregó Arpaio en un correo electrónico a sus partidarios para pedirles ayuda en la recaudación de fondos electorales. En el mismo mensaje informó que el martes entregó los documentos para postularse al Senado.

Arpaio fue enjuiciado y declarado culpable el año pasado de desacato judicial, por resistir las órdenes de un juez sobre sus prácticas de combate a la inmigración ilegal. Sin embargo, poco después fue indultado por el presidente Trump.

En ocasiones anteriores expresó intenciones de postularse a gobernador de Arizona pero siempre se retractó.

Arpaio, que fungió 24 años como sheriff de la zona metropolitana de Phoenix antes de sufrir una aplastante derrota en 2016 por un sargento de policía de Phoenix poco conocido, se enfrentaría a la ex senadora estatal Kelli Ward en las primarias republicanas y posiblemente a la representante Martha McSally. Esta última ha dicho a sus colegas que planea postularse para una candidatura al Senado pero aún no ha hecho un anuncio oficial.

El sheriff retirado no devolvió por el momento un mensaje telefónico dejado el martes por The Associated Press en busca de comentarios.

La derrota de Arpaio en su intento por la reelección se produjo en medio de una gran cantidad de críticas por los 141 millones de dólares en costos legales que los contribuyentes del condado de Maricopa debieron pagar para defenderlo en juicios por sus polémicas políticas migratorias, muertes de reclusos en las cárceles bajo su mandato y un caso de pederastia que fue arruinado por los investigadores de su departamento.

Arpaio se hizo conocido internacionalmente por tener a reclusos en tiendas de campaña al aire libre bajo un calor infernal, forzándolos a usar ropa interior rosa, conduciendo decenas de redadas contra inmigrantes durante nueve años, vengarse de sus enemigos políticos y no investigar adecuadamente más de 400 quejas de delitos sexuales que fueron presentadas ante su oficina.