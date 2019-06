Una víctima fatal por aterrizaje de emergencia de helicóptero en techo de rascacielos en Manhattan

Un helicóptero hizo un aterrizaje brusco de emergencia este lunes en el techo de un rascacielos en Manhattan y se incendió, con saldo de una víctima fatal, informaron los bomberos, la policía de Nueva York y la televisión local.

La policía precisó en su cuenta Twitter que el helicóptero hizo un aterrizaje en el techo del edificio de 54 pisos -donde está la sede del banco BNP Paribas- y que el incendio fue extinguido.

Bajo una lluvia torrencial y neblina, "un helicóptero se estrelló contra un rascacielos" situado en el número 787 de la Séptima Avenida, entre las calles 51 y 52, dijeron los bomberos, sin dar por ahora más detalles.

El edificio y la zona fueron evacuados, constató un periodista de la AFP en el lugar.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que acudió al sitio del accidente, dijo que no había señales de que se tratara de un atentado terrorista, y que solo el piloto se hallaba dentro del edificio, según el diario New York Times.

"Nadie dentro del edificio fue herido", dijo Cuomo a CNN.

La Séptima Avenida fue cerrada al tráfico en la zona del accidente, que ocurrió a aproximadamente las 14h00 local (19h00 GMT).

#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash into building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019



FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019