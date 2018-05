32 heridos al chocar autobuses en túnel de Nueva York

Dos autobuses chocaron el viernes en un túnel que va de Nueva York a Nueva Jersey, dejando a 32 personas heridas, siete de ellas de gravedad, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió en el Lincoln Tunnel e involucró a dos autobuses de la agencia de transporte de Nueva Jersey, New Jersey Transit.

Un autobús que venía de Wayne, Nueva Jersey, chocó por detrás contra otro que venía de Oradell, Nueva Jersey, a eso de las 9:50 de la mañana, dijo la agencia de transporte.

Había 25 pasajeros en el primer autobús y 37 en el segundo. El chofer del primer autobús sufrió heridas leves.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey es la agencia que administra el túnel, una importante arteria entre Nueva York y Nueva Jersey. Funcionarios de la agencia dijeron que el asunto está siendo investigado.

At least 30 injured in bus collision at New York City's Lincoln Tunnel. 2 New Jersey Transit buses were involved in an accident Friday at the Lincoln Tunnel in Manhattan, leaving over 30 people with non-life-threatening injuries, officials confirmed pic.twitter.com/lM6S4mE2xt