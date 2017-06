Al menos 34 heridos tras descarrilar un metro en Nueva York

Más de una treintena de personas resultaron hoy heridas tras descarrilar un metro en la ciudad de Nueva York en plena hora punta, lo que provocó escenas de caos.

El descarrilamiento ocurrió pasadas las 09.30 hora local (13.30 GMT) cuando un convoy de metro que recorre la línea A y C descarriló en una estación a la altura de la calle 125, en el barrio de Harlem.

El jefe del departamento de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, confirmó que 34 personas resultaron heridas, de las cuales 17 fueron trasladadas al hospital pero ninguna reviste gravedad.

Según los datos facilitados por Nigro ante la prensa desde el lugar del accidente, unas 800 personas quedaron atrapadas en los trenes que se encontraban en esa estación y alrededor de 200 bomberos participaron en su rescate.

"Debido a un descarrilamiento en la calle 125 el servicio de metro se ha visto afectado", indicó la empresa responsable de la red de transporte de la ciudad.

El accidente tuvo lugar en hora punta después de que se activara el freno de emergencia por causas que están siendo investigadas por la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA).

Según relataron testigos a medios locales, el accidente causó escenas de caos y dejó al metro sin suministro eléctrico.

"Nos acaban de evacuar de un tren lleno de humo en los que se han convertido probablemente en los 15 momentos más terroríficos de mi vida", dijo uno de los afectados en Instagram.

La MTA hizo un llamamiento a la calma y dijo que ya se están reparando los daños para restablecer el servicio "lo antes posible".

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, estuvo durante la mañana siguiendo de cerca lo ocurrido en el metro, según confirmó su oficina de prensa.

The 125 Street/St Nicholas Ave station is closed due to a train derailment. Service affected on A, B, C and D lines. @nycgov NotifyNYC @FDNY pic.twitter.com/le7yPnEAE6