Cinco heridos y un detenido, Canadá investiga un "acto de terrorismo"

La policía de Canadá arrestó este domingo a un hombre sospechoso de apuñalar a un policía y atropellar a cuatro transeúntes, en una serie de incidentes violentos en Edmonton (oeste) que el primer ministro Justin Trudeau calificó de "atentado terrorista".

La ola criminal comenzó en la noche del sábado afuera de un estadio de fútbol en Edmonton y culminó horas después con una persecución en automóvil a alta velocidad durante la cual el conductor de una furgoneta embistió a cuatro transeúntes.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se declaró "extremadamente preocupado e indignado por esta tragedia", que calificó de "atentado terrorista". "No dejaremos que el extremismo violento eche raíces en nuestras comunidades", señaló, en tanto urgió a los canadienses a permanecer vigilantes.

Trudeau señaló además que la Policía Real Montada de Canadá y el órgano antiterrorista Equipo Policial Nacional Integrado se habían unido a la policía de Edmonton en la investigación.

"No podemos -y no permitiremos- que el extremismo violento se arraigue en nuestras comunidades. Sabemos que la fortaleza de Canadá proviene de nuestra diversidad, y no seremos intimidados por aquellos que buscan nuestra división o promover el miedo", indicó.

"El terrorismo no tiene lugar en Alberta (...), el odio y el extremismo" tampoco, declaró este domingo la jefa de gobierno de esta provincia del oeste canadiense, Rachel Notley.

El hecho de que ya se hayan utilizado autos para cometer atentados en el mundo estos últimos meses y de que se haya encontrado una bandera del Estado Islámico (EI) en el coche del sospechoso, han llevado a la policía a abrir una investigación por "acto terrorista".

Alrededor de las 20H15 locales del sábado (02H15 GMT del domingo) un hombre a bordo de un Chevrolet Malibu blanco chocó con barreras de la policía en el exterior del estadio de Edmonton, donde se disputaba un partido de la liga de fútbol canadiense.

El auto golpeó a un agente de policía que estaba enfrente de su automóvil, "lanzándolo 15 pies (4,5 metros) por el aire".

Las imágenes de una cámara de vigilancia de carretera, difundidas por la policía de Edmonton este domingo, muestran la violencia del choque y la sangre fría del conductor. Tras el golpe, el hombre salió del vehículo, y regresó para dar por lo menos dos puñaladas a un agente de policía en el suelo, y luego huyó a pie.

Más tarde, alrededor de la medianoche, la policía detuvo en un control de carretera una furgoneta U-Haul, donde el conductor fue identificado como el propietario del auto implicado en la agresión del agente de policía.

Entones se inició una persecución en la que participaron más de una decena de coches de policía y, en su huida, la furgoneta arremetió voluntariamente contra dos peatones, según un testigo local.

"El sospechoso intentó atropellar a los peatones deliberadamente en los pasos reservados y en las aceras" provocando cuatro heridos en cuatro lugares diferentes, confirmó Rod Knecht, jefe de la policía de Edmonton en una rueda de prensa televisada.

En la persecución, el conductor perdió el control de la furgoneta, volcó y fue inmediatamente arrestado por los policías.

"La policía de Edmonton ha arrestado y ha puesto en detención preventiva a un hombre (...) responsable de esos actos de violencia", declaró Knecht.

"Actualmente, creemos que es un individuo que actuó solo, aunque la investigación está en sus primeras etapas", añadió, pidiendo a los ciudadanos "estar atentos y vigilar" cualquier movimiento sospechoso.

Para el alcalde de Edmonton, Don Iverson, los ataques fueron llevados a cabo por "un lobo solitario". "El terrorismo pretende crear el pánico y perturbar la vida de la gente", señaló en una rueda de prensa.

Estos incidentes evocan ataques similares con vehículos en Barcelona, Londres, Niza, Berlín y Estocolmo. En Quebec en 2014, un joven convertido al islamismo atropelló a dos soldados en un estacionamiento provocando la muerte de uno de ellos. El atacante fue ultimado a balazos luego de intentar agredir a un agente policial con un cuchillo.