Al menos ocho heridos en un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos ocho personas resultaron hoy heridas en un tiroteo ocurrido en EE.UU. en una iglesia de Antioch, cerca de la ciudad Nashville (estado de Tennessee), informó el Departamento de Bomberos de esta urbe.

El suceso acaeció en torno al mediodía en la Capilla de la Iglesia de Cristo de Burnette en Antioch, a unos 15 kilómetros al sureste de Nashville, según los medios locales.

"Personal médico está atendiendo a ocho feligreses heridos tiroteados en la Capilla de la Iglesia de Cristo de Burnette. El tirador, entre los heridos", indicó el Departamento de Bomberos de Nashville en su cuenta de la red social Twitter.

"Todos los heridos, excepto uno, tienen más de 60 años de edad", precisaron los bomberos, al agregar que esos afectados "han sido transportados a hospitales de la zona".

Según la misma fuente, el área alrededor de la iglesia "se ha cerrado", mientras la Policía "continúa su investigación".

"Los miembros de la iglesia no heridos están en un lugar seguro", añadió el Departamento de Bomberos, que no concretó cuántas personas se encontraban en el templo durante el tiroteo, cuyo móvil, de momento, se desconoce.

Gunman opens fire at Church of Christ Burnette Chapel on Pin Hook Road. 1 woman dead in parking lot...6 other innocents shot... pic.twitter.com/yuwjfGPjXs

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 24 de septiembre de 2017



Members of the church not injured are in a safe locational pic.twitter.com/e1pPdiBdGx

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) 24 de septiembre de 2017



Medical personnel are treating 8 wounded church goers shot at Burnett’s Chapel Church of Christ. Shooter among wounded. — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) 24 de septiembre de 2017



The area around the church is shut down as @MNPDNashville continues their investigation. — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) 24 de septiembre de 2017