Un perro, héroe anónimo del asalto estadounidense contra el líder del EI

La unidad de élite que llevó a cabo el asalto contra el líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, incluía un perro que realizó "una labor increíble" y cuya identidad debe ser protegida, indicó este lunes el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense.

El animal resultó "levemente herido" durante el operativo y "se recupera totalmente", aseguró el general Mark Milley en rueda de prensa.

Milley se negó sin embargo a dar el nombre del perro, ya que este sigue "en el escenario de las operaciones".

"De momento no difundimos fotos ni el nombre del perro ni cualquier otra cosa, para proteger su identidad", subrayó.

El domingo, Trump había señalado el trabajo de "un perro magnífico, un perro muy habilidoso" al anunciar la muerte del líder del EI en un raid de las fuerzas especiales estadounidense en el noroeste de Siria.

Para escapar a las fuerzas estadounidenses, Bagdadi se refugió en un túnel "perseguido por nuestros perros", indicó el presidente estadounidense. Al verse acorralado, el líder yihadista "detonó su chaleco explosivo, matándose y matando a tres niños", explicó Trump.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw