Un incendio afecta a un popular restaurante de Filadelfia

Equipos de bomberos trabajaban el miércoles para contener un incendio en un popular restaurante de Filadelfia.

Las llamas en el establecimiento Bridget Foy’s, en South Street, comenzaron de madrugada.

Once personas se vieron desplazadas mientras más de 100 bomberos luchaban para impedir que las llamas se extendieran a los edificios cercanos.

El restaurante lleva en funcionamiento desde 1978.

Smoke clearing out as firefighters spray water in aftermath of fire at Bridget Foy's, 2nd and South pic.twitter.com/DcuOIf0pZq