La justicia federal de EEUU revisará caso del actor Smollet, anuncia Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la policía federal de investigaciones y el Departamento de Justicia estudiarán el sorpresivo retiro de la demanda contra el actor Jussie Smollett, acusado de inventar un ataque racista y homofóbico.

"El FBI y el DOJ (Departamento de Justicia) considerarán el escandaloso caso de Jussie Smollett en Chicago", tuiteó Trump a primera hora de la mañana. "¡Es una vergüenza para nuestro país!".

La justicia del Estado de Illinois retiró el martes todos los cargos contra el actor negro y abiertamente homosexual de 36 años, quien había sido demandado por presentar una denuncia sobre un falso asalto racista y homofóbico del que afirmó haber sido víctima el 29 enero.

Esta decisión generó sorpresa y fue criticada por las autoridades de la ciudad, reavivando las críticas contra el sistema judicial estadounidense, acusado de favorecer a los poderosos y de dar demasiado peso a los fiscales.

Los policías a cargo de la investigación dijeron estar "choqueados" por el abandono de las demandas, y el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, acusó a la justicia de tener un doble rasero.

La policía de Chicago había considerado previamente que la estrella de la serie "Empire" había planeado su agresión para promocionarse y avanzar en su carrera.

El actor dijo que sus atacantes habían lanzado durante el ataque la frase "Make America Great Again" (MAGA), el lema más popular de Trump.

"¿Qué pasa con MAGA y las decenas de millones de personas a las que usted insultó con sus comentarios racistas y peligrosos?", lo interpeló el presidente en Twitter en febrero después de que Smollett fuera acusado de presentar una denuncia falsa.

