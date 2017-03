Las "damas lechuga" de Peta llegan a Cuba en bikini y con un mensaje vegano

Las "damas lechuga" de la ONG Peta llegaron por primera vez a La Habana, donde vistieron hoy sus característicos bikinis verdes para difundir un mensaje en defensa de los animales y el modo de vida vegetariano, algo que en Cuba "no es difícil por su rica variedad de frutas y vegetales", aseguran.

"Este era un viejo anhelo de Peta Latino, venir a Cuba a entregar el mensaje de que los animales son nuestros amigos, no comida", explicó a Efe Ashley Byrne, una de las activistas del grupo animalista, con base en Estados Unidos y que cuenta con millones de miembros y partidarios en todo el mundo.

En medio del revuelo creado por curiosos, fotógrafos y turistas en la céntrica esquina de Obispo y Mercaderes de La Habana Vieja, las "damas lechuga" entregaron "kits de iniciación vegana", con recetas como las de un "plato cubano" que incluye arroz, frijoles y plátanos, ingredientes clave en la dieta típica de la isla.

"Somos las primeras damas lechugas de Peta en llegar a Cuba y estamos aquí para pedir que extiendan su compasión a los animales y no los coman", explicó Kiara Bennac, mientras sostenía un cartel donde se leía "Turn over a new leaf: Go vegan" un juego de palabras que puede traducirse como "Da la vuelta a la hoja: Hazte vegano".

Esta activista asegura que aunque "la dieta cubana contiene mucho animal, también tienen mucha fruta, vegetales y granos que dan las proteínas y vitaminas necesarias".

Para la veterana Yerika Sojo, que lleva más de diez años trabajando con Peta, es muy emocionante llegar a Cuba porque ha hecho "muchas acciones como esta en EE.UU, pero nunca fuera y menos en Cuba".

Agregó que es "algo muy especial estar en La Habana", adonde llegaron este miércoles para entregar además suministros veterinarios a los hogares de animales y dar conferencias en las escuelas.

Muchos cubanos se acercaron para tomar fotos, conversar con las chicas y llevarse los folletos explicativos, entre ellos Yasser, un joven habanero al que le interesa "cualquier cosa que tenga que ver el veganismo".

"Soy vegetariano y vivo en un país donde veo muy pocas opciones vegetarianas. Me parece que es la mejor alimentación que se puede tener, la más humana. (En Cuba) casi es más caro comprar vegetales que carne, no hablemos de la variedad", señala.

Sin embargo, para el también vegetariano Tito Núñez "la poca variedad de los vegetales que existe en el mercado en Cuba no es el problema, porque eso se puede cambiar cultivando la tierra. El verdadero trabajo está en cambiar las mentalidades para que le demos el suficiente valor a la comida vegetariana y ecológica".

Núñez, chef del restaurante vegetariano "El Romero" en la comunidad de Las Terrazas (occidente de la isla), afirma que a pesar que "la tradición es fuerte" se puede cambiar, "pero solo preparando comida sabrosa, no hay otra manera de hacerlo, al menos en Cuba".