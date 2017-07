Le llueven críticas a gobernador de NJ por visita a la playa que él mismo cerró

El lunes le llovieron críticas y burlas al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, tanto en los medios como en las redes sociales, después de que fue fotografiado tomando el sol en una playa que él mismo cerró al público, argumentando cuestiones presupuestales.

Los comentaristas se burlaron del gobernador y lo calificaron de egoísta, arrogante y abusador luego de que se publicaron las fotografías donde se ve a Christie en una silla de playa en sandalias, pantalones cortos y una camiseta, durante el fin de semana alargado por el festivo estadounidense del Día de la Independencia, que se festeja el martes.

La foto fue reproducida en las redes sociales insertada en un cuadro de la Oficina Oval de la Casa Blanca, así como en escenas de las películas “Planeta de los simios”, “De aquí a la eternidad” y la serie de televisión “Los Soprano”.

El gobernador republicano defendió el lunes su visita a la playa, alegando que él ya había anunciado sus planes vacacionales a la casa de descanso del gobernador en el Island Beach State Park y que los medios simplemente "atraparon a un político que está manteniendo su palabra".

Las fotografías fueron publicadas por el sitio de noticias NJ.com y en ellas se ve al gobernador profundamente impopular acompañado de familiares y amigos frente a la casa de descanso. El grupo luce solitario en una playa desierta.

Algunas playas públicas y parques estatales fueron cerrados al público pese a la cercanía del feriado del Día de la Independencia debido a un estancamiento presupuestario entre Christie y el Congreso estatal, controlado por los demócratas.

Las fotografías de Christie en la playa fueron tomadas antes de que el gobernador hablar con los periodistas en Trenton.

Christie dijo el lunes a la televisora WTXF-TV en Filadelfia que él ya había dicho que planeaba estar en la casa de playa oficial, independientemente de si habría cierre o no.

El gobernador dijo a los medios que Nueva Jersey "tiene 120 millas" (190 kilómetros) de playas, por lo que hay muchas opciones para todas las personas que deseen disfrutar de la playa mientras se acerca el 4 de julio.

“Los contribuyentes no pueden usar los parques y otros sitios públicos por los que pagan, pero él y su familia sí pueden pasar un rato en una playa que nadie más puede usar?”, preguntó Mary Jackson, una residente de Freehold que caminaba por un centro casi vacío cerca del Capitolio en Trenton. “¿No se da cuenta de cómo se ve, de que la gente ve esto como una bofetada en la cara?”, agregó.

