Ministro francés sospechoso de gastos fastuosos se niega a renunciar

Un ministro francés sospechoso de gastos fastuosos en cenas, trabajos en su ministerio y una vivienda en el oeste del país, afirmó este viernes que no renunciaría, a pesar de estas incómodas revelaciones para el gobierno.

Con fotos, testimonios y documentos, el portal de investigación francés Mediapart reveló haber hallado entre octubre de 2017 y junio de 2018 una decena de cenas que movilizaban cada vez al personal de la residencia del ministro para la Transición Ecológica, François de Rugy, por entonces presidente de la Asamblea Nacional.

En cada una de estas veladas se servía langosta, champán y vinos excepcionales salidos de la bodega de la Asamblea a entre diez y treinta invitados, en su mayoría amigos y del círculo de relaciones de la esposa de De Rugy, Séverine de Rugy, periodista de la revista de celebridades Gala, acusa Mediapart.

La imagen chocó a Francia, que durante siete meses ha vivido la protesta del movimiento de los "chalecos amarillos", de clases medias y populares, en contra de la presión fiscal y la caída de su nivel de vida.

Durante una visita del ministro el jueves a Deux-Sèvres (centro-oeste), manifestantes lo recibieron con una langosta de plástico inflable gigante, agitando pancartas con la frase "¿Eran bio las langostas?" y coreando "François, ¡langosta para todos!", según videos.

De Rugy, exmiembro del partido ecologista que se unió a la fuerza del presidente Emmanuel Macron, se defendió explicando que esas "cenas informales" formaban parte de un "trabajo de representación" en el marco de sus funciones y negó cualquier "velada fastuosa".

Además, y en caso contrario, se comprometió a "reembolsar cada euro cuestionado".

El ministro fue recibido el jueves por el primer ministro Edouard Philippe, y aseguró haber recibido el miércoles el apoyo del presidente Emmanuel Macron.

"No tengo absolutamente ninguna razón para renunciar. Se lo he dicho al presidente que no me lo ha pedido en absoluto", insistió el viernes a los medios BFMTV/RMC.