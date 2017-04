Al menos 21 muertos en atentado contra iglesia copta en Egipto

Al menos 21 personas murieron y 59 resultaron heridas el domingo en un atentado con bomba en una iglesia copta de la ciudad de Tanta, a 120 km al norte de El Cairo, según un nuevo balance del ministerio de Salud.

El balance de víctimas es de "21 muertos y 59 heridos", indicó un comunicado del ministerio de Salud. Un balance anterior daba cuenta de 15 muertos. La explosión tuvo lugar durante la misa, en la iglesia Mar Girgis de Tanta, según un responsable del ministerio de Interior.

Terrorist attack in #Egypt- bomb reportedly went off inside church with 5 dead & 42 injured so far https://t.co/9naZw8939T