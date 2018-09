Tres muertos por un tiroteo en Maryland

Tres personas murieron la mañana del jueves en un tiroteo en un centro de distribución de las farmacias Rite Aid en el noreste de Maryland, dijeron autoridades.

Un oficial familiarizado con los hechos aclaró que el número de muertos está basado en información preliminar. El agente no estaba autorizado para mencionar detalles y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

El sospechoso fue detenido y estaba en condición crítica, dijo en conferencia de prensa el jefe de policía de Harford Jeffrey Gahler.

Parece que sólo se utilizó un arma de fuego y no hubo disparos por parte de los agentes del control del orden que asistieron al lugar, dijo Gahler. Varias personas murieron y resultaron heridas en el ataque, agregó sin dar más detalles.

El tiroteo fue en el centro de distribución Rite Aid como a las 9:06 de la mañana y policías y otros agentes llegaron al lugar en menos de cinco minutos.

“Estamos en las primeras fases de esta investigación”, dijo Gahler. “Es muy importante que analicemos los hechos”. Dijo que las autoridades “no lo quieren hacer peor” para las familias involucradas al dar información incorrecta.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó que su oficina monitorea la situación en Aberdeen y que el estado está listo para ofrecer cualquier tipo de apoyo.

El ataque sucedió casi tres meses después de que un hombre armado atacara una redacción en Annapolis, Maryland, matando a cinco empleados.