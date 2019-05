"Los necesitamos", opositores venezolanos claman apoyo a militares

Fransenia Toro sintió impotencia cuando vio que un militar quemaba la proclama que opositores le entregaron este sábado pidiéndole a la Fuerza Armada retirar su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Sentí rabia cuando quemaron el papel", relató la estudiante de ingeniería biomédica, de 19 años, quien se sumó a una pequeña marcha para entregar el pregón en La Casona, como se conoce a la residencia donde funciona la guardia presidencial en Caracas.

Un piquete conformado por un centenar de uniformados, entre policías y militares, le impidió a los manifestantes avanzar hacia la instalación.

Al frente de los efectivos, dos oficiales, en tono cortante, intercambiaron palabras con un hombre.

"Si vas a entregar el documento, entrégalo; si lo quieres leer, lo lees allá", increpó el oficial, quien ordenó a un subalterno recibir el papel y prenderle fuego con un encendedor de cigarrillos.

"Bajo ningún concepto, ni pretexto la Fuerza Armada ni los organismos de seguridad serán chantajeados o comprados, ni traicionarán la patria", soltó el militar.

Luego, los oficiales se dieron la vuelta y se marcharon.

Portando banderas de Venezuela y pancartas y sonando pitos, reducidos grupos opositores se acercaron a instalaciones militares convocados por el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido presidente interino por más de 50 países, y quien apuesta a un quiebre militar para sacar a Maduro.

La proclama fue firmada por el opositor, quien no participó en las movilizaciones.

Su convocatoria se produjo luego de una fallida insurrección el martes en la que apareció acompañado por una treintena de militares y su copartidario Leopoldo López, liberado por los sublevados de su arresto domiciliario.

"Estamos pidiéndoles a nuestros soldados que se unan a nosotros, porque de verdad que los necesitamos del lado de la razón, donde podemos construir un mejor país", dijo Maribel Galeno, de 54 años.

En paralelo a esas expresiones, Maduro, bajo cuyo gobierno Venezuela cayó en la peor crisis de su historia moderna, apareció en televisión con el alto mando y miles de militares, a quienes pidió "lealtad activa", alistarse para un eventual ataque de Estados Unidos y estar "ojo pelado" (alerta) frente los "traidores" y "golpistas".

Para José Aparicio, abogado de 67 años, sin la adhesión de la Fuerza Armada "no hay vida", por eso espera que más militares se sumen para deponer al líder socialista, respaldado por la cúpula castrense.

"Seguiré en la calle hasta el final porque yo de este país no me voy", remarcó José, que marchó junto a varios de sus vecinos, luego de que un grupo de mujeres intentó entregar sin éxito la misiva en la comandancia general de la Guardia Nacional en Caracas.

Testigo de la quema del documento por parte de militares, Óscar Arnal, profesor de derecho, considera que "la Fuerza Armada es la única que puede poner orden" en la convulsa situación del país petrolero.

"Ellos (los militares) también están pasando necesidades porque sus sueldos no alcanzan, como los del resto de venezolanos. La situación es catastrófica", dijo.

Laura González agitaba en tanto una pancarta con una crítica al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.

"Espero que los rangos medios y bajos se den cuenta que Padrino no es leal a la patria, sino a sus propios intereses", dijo González, ingeniera de 48 años.

Aunque no tenía clara la convocatoria, José Hara, vecino de un cuartel donde opositores intentaron sin éxito entregar la proclama, salió para sumarse a las movilizaciones.

"No podemos pretender que vamos a noquear en el primer round. Una desesperanza más no la voy a poder manejar si me vuelven a fallar, pero esta vez creo que está muy sólido el apoyo internacional y estamos más unidos", sostuvo.