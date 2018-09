Unos 100 nicaragüenses piden la renuncia de Ortega sin miedo a la represión

Un centenar de nicaragüenses volvió a pedir hoy la renuncia de su presidente, Daniel Ortega, gritando que no le tienen miedo a la represión que, según ellos, el Gobierno ha ejercido en varias marchas pacíficas, la última el pasado domingo.

"No tenemos miedo, ese es el objetivo, que no nos callen", dijo a Efe Norman Avilés, uno de los manifestantes de esta marcha que tenía previsto dirigirse desde la Universidad Centroamericana hasta la sede de Naciones Unidas pero que al final no se movió por precaución ante el asedio policial.

Ondeando banderas azul y blancas, este centenar de personas gritaba consignas como "A mí no me pagan, yo vine porque quise", "Daniel criminal, se acerca tu final" o "Democracia sí, dictadura no", mientras un grupo de chavalos (jóvenes) pintaban con estos mensajes los autobuses de pasajeros que se detenían.

"Lo que queremos es la salida de este Gobierno que nos tiene reprimido", proclamó Avilés, y añadió que hay miles de desaparecidos, además de los fallecidos, unas cifras que están "indignando a la gente", como la muerte del adolescente Matt Andrés el pasado domingo, durante una marcha.

Este hombre pide también que el Gobierno sea "enjuiciado" por Cortes Internacionales ante "tantos asesinatos" y exige a la Organización de Naciones Unidas a que haga "una intervención en Nicaragua" para poder ayudar a solventar esta situación.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.

"Estamos marchando por ustedes, Nicaragua", dice un joven en medio de la marcha, que estuvo vigilada por policías y antimotines pero que finalizó sin ningún incidente, mientras otro grupo pinta el nombre de Matt Andrés en el suelo para que "no se olvide".

Por su parte, otra de las manifestantes, identificada solamente como Taylor, aseguró a Efe que Ortega es "un delincuente total" y que el objetivo de esta protesta es que el Gobierno sepa que están "en la lucha" y que seguirán "denunciando las atrocidades que el presidente está cometiendo con este pueblo".

"No vamos a tener miedo. El puede seguir torturando y el pueblo se va a sumar cada día más porque cada atrocidad que él hace el pueblo se suma más (...). nos da más valentía a nosotros que tenemos que defender nuestros derechos, nuestra democracia", proclamó.

A juicio de esta mujer, la única salida es que el presidente "se vaya o que se muera" junto con toda la familia porque "hay que matar todo el árbol de raíz".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

En una reciente entrevista con Efe en Managua, Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron en abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.