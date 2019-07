¿Qué pasará después de Mueller?, investigaciones y demandas

Después de meses de espera, el Congreso de Estados Unidos finalmente escuchó el testimonio del ex fiscal especial Robert Mueller ¿Qué pasará ahora?

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que el testimonio de Mueller fue como "cruzar el umbral", creando consciencia sobre los hallazgos de Mueller. Y los demócratas dijeron después de la audiencia que claramente habían expuesto el informe de Mueller, que no halló una conspiración entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia pero detalló bastante intervención rusa en la elección de 2016. Mueller también dijo en el reporte que no pudo exonerar a Trump de obstrucción de justicia.

Pero todavía está por verse cómo este testimonio afectará la opinión pública sobre la presidencia de Trump y los esfuerzos para destituir al presidente a través de un juicio político. Mueller dijo algunas de las cosas que los demócratas querían que dijera _ como desestimar claramente las aseveraciones de Trump de que fue exonerado _ pero rehusó responder muchas de sus preguntas, y a veces titubeó. Trump clamó victoria, diciendo que Mueller hizo "un trabajo horrible".

Los demócratas dicen que seguirán investigando. Este es un vistazo de las maneras en que ellos seguirán tratando de hacer esto en los próximos meses:

LAS INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Los demócratas no han podido obtener testimonios de algunas de las personalidades más cruciales en el reporte de Mueller, incluyendo el ex abogado de la Casa Blanca Donald McGahn. Y las pocas personas que sí han entrevistado, como la ex asistente de la Casa Blanca Hope Hicks, no les han dado información nueva, diferente a la que está en el informe de Mueller.

Pero los demócratas tienen varias investigaciones pendientes sobre el presidente que no requieren cooperación de la Casa Blanca o el Departamento de Justicia. La comisión de espionaje y servicios financieros de la cámara baja está investigando las finanzas de Trump, área que Mueller parece haber evitado. Y el panel de espionaje está investigando las negociaciones de Trump para construir una Trump Tower durante la campaña.

SU DIA EN LA CORTE

Para obtener el testimonio de McGahn y otras personas, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja Jerrold Nadler dijo el miércoles que su panel presentará demandas esta semana.

Los demócratas tratarán de obtener información secreta de jurados investigadores del informe de Mueller que el Departamento de Justicia no le ha dado al Congreso hasta ahora. También tratarán de obligar a McGahn a testificar y entregar documentos.

PEDIDOS DE JUICIO POLÍTICO

Casi 90 legisladores demócratas de la cámara baja han pedido abrir un juicio político contra Trump, y podrían haber más tras el testimonio de Mueller. Quienes quieren comenzar el proceso dicen que alentaría los casos judiciales y mostrarían al pueblo estadounidense que los demócratas están actuando decisivamente para cuestionar la conducta de Trump, que consideran ofensiva.

Pero Pelosi no está de acuerdo, todavía. Y la mayoría de la cámara está con ella, por ahora.

RECESO DE AGOSTO

Se prevé que la cámara baja entre el viernes en el receso de agosto, de cinco semanas, así que algunas de las tareas demócratas estarán suspendidas hasta septiembre.

SEGURIDAD ELECTORAL

Los demócratas en ambas cámaras quieren seguir adelante con propuestas legislativas para hacer las elecciones más seguras, después de que Mueller dio bastantes detalles sobre la interferencia rusa.

LOS REPUBLICANOS DICEN BASTA

Los republicanos dicen que esto debería de ser punto final, al menos en cuanto a las investigaciones del presidente. Ellos han defendido fuertemente a Trump, quien ha calificado la investigación de Mueller de fraude, y han dicho que el país quiere pasar la página.