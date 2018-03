Periodista china frunce el ceño y desencadena tormenta político-mediática

La expresión despectiva de una periodista china frente a una pregunta un tanto aduladora que una colega efectuó a un ministro, desencadenó el martes una tormenta político-mediática en China, donde el video del incidente fue censurado.

La mirada despectiva de la periodista, que pudo verse en directo por la televisión nacional, parece decir mucho sobre lo que piensa una parte de la prensa del país sobre ciertos colegas, a menudo serviles con el poder.

La escena se desarrolla en el Palacio del Pueblo de Pekín, durante una ronda de preguntas a ministros al margen de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular.

Ese tipo de sesiones están planificadas al detalle por el régimen comunista, que se asegura de que las preguntas de los periodistas, tanto chinos como extranjeros, estén preparadas por adelantado. De ahí la sorpresa provocada por una simple mirada que no estaba prevista en el guion.

En el video se ve a la corresponsal de American Multimedia Television, un medio sometido al régimen chino, planteando una larga pregunta sobre inversiones de empresas públicas en el extranjero.

A su derecha, su colega Liang Xiangyi, del grupo de información financiera Yicai, la escruta antes de girarse frunciendo el entrecejo, un gesto con el que parece preguntarse cómo plantea esa pregunta.

A los internautas no se les escapó la secuencia y convirtieron a Liang en una estrella, retansmitiendo estos pocos segundos de imágenes en las redes sociales y celebrando un desafío al régimen comunista.

"Con esa mirada, que dice mucho, dejaste una impresión profunda en los corazones de todo un pueblo", aseguraba un usuario de la red social Weibo.

El nombre de Liang era el más censurado este miércoles en las redes chinas, según el sitio especializado freeweibo.com

Las autoridades emitieron un "aviso urgente" a los medios del país. "Todo lo que ya se emitió en línea debe retirarse. Ningún sitio de internet, sin excepción alguna, debe darle demasiada importancia a este incidente", ordenaron los censores, según la web China Digital Times, basada en Estados Unidos.

No fue posible contactar con el grupo Yicai para comentar los rumores según los cuales Lian habría perdido su acreditación.

The reporter in the blue seemingly not too impressed with this question at the #NPC #China #TwoSessions pic.twitter.com/lq7AzX9oTp