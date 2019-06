Al menos nueve personas mueren al estrellarse una avioneta en Hawái

Al menos nueve personas perdieron la vida en Hawái cuando una avioneta dedicada a actividades de paracaidismo se precipitó a tierra y se incendió, informaron hoy autoridades estadounidenses.

El pequeño avión, un King Air bimotor, cayó el viernes cerca del aeropuerto de Dillingham, en la localidad de Mokuleia, condado de Honolulu, informó en su cuenta de Twitter el Departamento de Transporte del estado de Hawái (HDOT).

"Con extrema tristeza, HDOT informa de que había nueve personas a bordo del King Air bimotor que cayó cerca del aérodromo de Dillingham sin sobrevivientes aparentes", señaló la entidad en un Twitter.

La estación de televisión local Hawaii News Now indicó que el aparato, un Beechcraft 65 King Air operado por la empresa Oahu Parachute Center, se estrelló hacia las 18.30 hora local del viernes.

El jefe de bomberos de Honolulu, Manuel P. Neves, dijo, citado por medios locales, que la nave realizaba una excursión de paracaidismo.

"En mis 40 años como bombero en Hawái, este es el incidente aéreo más trágico que he tenido", comentó Neves a la estación KHON, afiliada a la estadounidense CNN, y aseguró que se trataba de un vuelo civil.

Los bomberos indicaron que cuando llegaron al lugar del siniestro, el avión estaba envuelto en llamas.

Las autoridades no revelaron de inmediato las identidades de las víctimas.

El alcalde de Honolulu, Kirk Caldwell, escribió en Twitter este viernes que estaba siguiendo de cerca los "trágicos acontecimientos" ocurridos cerca del aeropuerto de Dillingham.

"En este momento nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de las víctimas", añadió.

Medios locales indicaron que las autoridades investigan las causas del accidente.

El pasado 11 de junio, un helicóptero se estrelló contra un rascacielos de Manhattan (Nueva York) tras un aterrizaje forzoso en el que solo falleció el piloto, incidente que reabrió el debate sobre la necesidad de permitir estos viajes sobre una ciudad tan poblada.

En Manhattan está prohibido instalar helipuertos en las azoteas de los inmuebles después de que el 16 de mayo de 1977 un aparato se estrellara en un edificio y causara la muerte de cinco personas.

I am closely following the tragic developments out of Dillingham Airfield this evening. At this time our thoughts and prayers are with the family and friends of the victims. — Kirk Caldwell (@MayorKirkHNL) 22 de junio de 2019

DPT’s Tim Sakahara confirms the company involved with the #Honolulu Dillingham Airfield crash resulting in 9 fatalities is O’ahu Parachute Center. pic.twitter.com/T8LMjo5VCB — T.J. Horgan (@TJHorganTV) 22 de junio de 2019