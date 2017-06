¿Quién es el piloto y actor detrás de “ataque” en Venezuela?

Óscar Pérez es policía, piloto, actor de películas de acción y entrenador de perros. Ahora también es un fugitivo de la ley, acusado de pilotear el helicóptero desde donde se disparó contra dos edificios del gobierno venezolano, en un quijotesco intento por dar inicio a un levantamiento contra el presidente Nicolás Maduro.

Las autoridades buscaban a Pérez por todo el país, un día después de que el gobierno lo acusó de robar un helicóptero de la policía y usarlo para lanzar granadas y disparar contra el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, en lo que Maduro definió como un “ataque terrorista”.

Nadie resultó herido y no había señas de daños en los edificios. Pero el episodio añade una nueva intriga a la crisis política de los últimos tres meses en el país, en los que han muerto al menos 76 personas y cientos más han sido encarceladas o heridas en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno y los manifestantes que exigen la salida de Maduro.

¿Pérez actuó solo? ¿Hay sublevaciones militares en proceso? ¿O fue una elaborada treta mal orquestada por el gobierno para desviar la atención pública o justificar el uso de medidas más enérgicas contra la oposición?

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, expresó sus dudas sobre la versión de Maduro, pero recalcó que él y el resto de los miembros de oposición siguen analizando lo sucedido.

"Hay gente que dice es un peine (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real”, comentó en una entrevista radiofónica. “Todo lo que sea es gravísimo. Todo lo que sea apunta hacia el mismo lugar, que es que esta situación es insostenible en Venezuela"

No se sabe mucho de Pérez.

En su cuenta de Instagram, hace mención a su trabajo como investigador de la policía y piloto táctico de helicóptero, y afirma que su pasión es Venezuela.

En 2015 protagonizó un filme llamado “Muerte Suspendida” y hay varias fotografías en las que aparece con uniforme de combate, fusiles de asalto, lanzándose en paracaídas y en poses de acción acompañado de un pastor alemán.

En algún momento del martes, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que hace un llamado a un levantamiento. Dijo hablar a nombre de una coalición de miembros renegados de las fuerzas de seguridad.

Los testigos afirman que el helicóptero llevaba en un costado una manta que hacía referencia al artículo 350 de la constitución venezolana, que le otorga poder a los venezolanos para desobedecer cualquier régimen que viole los derechos humanos.

“Tenemos dos opciones: ser juzgados por nuestras conciencias y el pueblo, o, a partir de hoy, librar de este gobierno corrupto a nuestra gente", dijo Pérez al leer su manifiesto frente a cuatro personas con uniformes de combate y el rostro cubierto con máscaras de esquí.

El actor venezolano Marcos Moreno, quien participó junto a Pérez en la película "Muerte suspendida", dijo el miércoles a The Associated Press que no le sorprendió ver al inspector policial implicado en el incidente.

Moreno, de 57 años, dijo que durante las cuatro semanas que trabajó con Pérez en la filmación percibió que era un hombre "honesto" y "con valores", lo que lo ayudó a cambiar la idea que tenía de los policías como personas corruptas.

"Me parecía que era un súper policía, porque es submarinista, es karateca, entrena perros, maneja helicópteros, maneja submarinos, maneja avionetas”, dijo. “Es un tipo muy preparado, y además es políglota; habla francés, habla inglés".

Moreno no consideró que el inspector policial se haya prestado para un montaje del gobierno para simular un complot, tal como han asegurado algunos analistas, y recordó que Pérez se estrenó como actor en la película por petición del director.

"Él no quería ser actor. Solo quería revalorizar el rol del policía en la sociedad", comentó y señaló que Pérez es más un "policía vocacional" que entró a la corporación siguiendo los pasos de su abuelo, su padre y madre que también fueron policías.

Para el actor, Pérez es sólo uno de varios policías que "están muy descontentos" por la situación del país.

El gobierno acusó a Pérez y otros pasajeros del helicóptero de realizar 15 disparos contra el ministerio del Interior mientras en el recinto se realizaba una recepción para 80 personas. La aeronave recorrió después una corta distancia hacia el tribunal, que estaba en sesiones, y lanzó granadas, dos de ellas sobre miembros de la Guardia Nacional que protegían el edificio.

El helicóptero fue localizado más tarde cerca de la costa en el estado de Vargas, no lejos de Caracas, y se desplegó la presencia de miembros de las fuerzas especiales para dar inicio a la búsqueda de Pérez, dijo el vicepresidente Tareck Al Aissami.

La televisión estatal mostró imágenes del piloto frente al Capitolio de Washington y de un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos, para reforzar la versión del gobierno de que recibía órdenes de la CIA y la embajada estadounidense.