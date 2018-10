Un policía muerto y otros cuatro heridos en tiroteo en EEUU

Cinco agentes de la policía recibieron disparos -uno de forma fatal- durante un incidente con un "tirador activo" en Carolina del Sur el miércoles, reportaron medios estadounidenses.

CNN citó al forense del condado de Florence, ubicado tierra adentro desde el centro turístico costero de Myrtle Beach, diciendo que un oficial había muerto a causa de las heridas.

CNN dijo que el oficial estaba entre los cinco -dos agentes de la ciudad y tres del condado de Florence- que fueron heridos.

No habían detalles inmediatos de las condiciones de los otros oficiales, después del último tiroteo que involucró a la policía de Estados Unidos.

La oficina de Administración de Emergencias del Condado de Florence había informado en Twitter que aproximadamente a las 5:00 pm se estaba llevando a cabo una situación con "tirador activo" en Florence.

Due to a high priority call in Vintage Place off of Hoffmeyer Rd in FLORENCE. There is an active shooter incident in progress at this time. We are advising everyone to stay away from this area. We have FCSO along with City PD and other first responders handling this situation. pic.twitter.com/qvpYJPIAZk