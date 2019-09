El presidente López Obrador niega ser socio de 26 empresas mexicanas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) existe un registro en el que él aparece como socio de 26 empresas, pero aseguró que "lo falsificaron" y que nunca le ha interesado el dinero.

"Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas. Y apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas. Me rayé (obtener un gran beneficio), me convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT", dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Indicó que en el registro también aparece su esposa, Beatriz Gutiérrez.

López Obrador dijo que el SAT está haciendo una investigación sobre la inscripción, cuyos resultados se darán a conocer, y declaró que no es un empresario, aunque respeta a quienes lo son y han logrado un patrimonio con su trabajo y respetando la ley.

"Yo soy un servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes. Apenas tengo la cuenta en la que me depositan mi sueldo. Nunca he tenido tarjeta de crédito. Aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero, aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado", sostuvo.

El presidente dijo que el SAT tiene un sistema para advertir cuando hay "operaciones extrañas, irregulares, y este fue el caso; se dieron cuenta y están haciendo la investigación".

Aseguró que el registro "lo falsificaron" y que ni él ni su esposa son socios de empresas, y especuló que la inscripción pudo deberse a una "venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT, o alguien que en efecto constituye estas empresas, que pueda hacer negocio engañando de que yo soy miembro".

"O mis adversarios políticos, para que el día de mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos. Lo di a conocer ahora porque ayer me informaron, y no vaya a ser que ya estén cometiendo ilícitos, utilizando estas empresas", abundó.

Precisó que tales empresas están "canceladas" en el SAT pues se constató que no han hecho operaciones, "pero quién sabe".

"Por eso es también importante castigar con rigor a los que constituyen empresas fantasmas, la facturación falsa. Todo eso ha sido una práctica constante", refirió López Obrador.

De acuerdo con el mandatario, "eso es lo que se quiere evitar con la reforma que se está proponiendo de que sea delito grave hacer facturas falsas, tener empresas fantasmas; todo ello significa evasión fiscal, mucho dinero que deja de recibir la hacienda pública".