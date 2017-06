El primer ministro australiano imita y se ríe de Trump

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, se burló de Donald Trump al imitar los tics de lenguaje del presidente estadounidense, meses después de una tensa conversación telefónica entre ambos dirigentes.

En una grabación durante una reunión con periodistas el miércoles en Canberra, se escucha a Turnbull mofarse de la forma de hablar característica de Trump.

"El Donald y yo, ganamos y ganamos en los sondeos", dice. "Ganamos tanto. Ganamos como nunca hemos ganado antes. Sí, ganamos, ganamos. No los falsos sondeos. Los falsos sondeos, no los ganamos" agrega, provocando la hilaridad de los presentes.

El primer ministro presidía el Mid-Winter Ball de Canberra, gala caritativa en la que participan políticos y periodistas, y en la que se suelen hacer bromas.

El evento es normalmente "off", es decir que la prensa no debe en principio publicar lo que ahí se dice. Pero el jefe del servicio político de la cadena privada Channel Nine, que no participó en la velada, recibió una grabación y decidió publicarla.

El pasado mes, Donald Trump selló su reconciliación con Turnbull al reafirmar la "formidable amistad" entre los dos países, poniendo fin al anterior incidente.

Según la prensa, al inicio de su mandato un furioso Trump había cortado la conversación telefónica con el primer ministro australiano debido a un acuerdo cerrado con la anterior administración de Barack Obama para acoger en Estados Unidos a refugiados internados por Australia en sus criticados campamentos 'offshore'.