Se abre segundo socavón en mismo vecindario de Florida

Un segundo socavón se abrió en un vecindario a menos de un kilómetro (media milla) del lugar donde una casa fue parcialmente tragada por un socavón hace pocos días.

La portavoz de los bomberos del condado de Orange, Kathleen Kenedy, informó que el socavón reportado el jueves por la mañana en la ciudad de Apopka tiene un diámetro de alrededor 9 metros (30 pies) y se encuentra a 30 metros (100 pies) de una casa.

El socavón está a 9 metros (30 pies) de un invernadero de la propiedad, pero hasta ahora el dueño de la casa sólo ha recibido la instrucción de monitorear la situación y no de evacuar el inmueble.

El nuevo socavón se produjo dos días después de que una casa en el mismo vecindario tuviera que ser evacuada luego de que un socavón de 4,6 metros (15 pies) de profundidad dañara la estructura.

Apopka se ubica en el centro del estado de Florida, a 30 kilómetros (18 millas) al noroeste de Orlando.

