Los taxistas españoles seguirán en huelga tras fracasar acuerdo con Gobierno

Los taxistas de las principales ciudades españolas consideran insuficiente la propuesta del Gobierno para regular el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber o Cabify, y mantendrán la huelga y las protestas con la que han paralizado más de media España.

Los principales aeropuertos y estaciones de trenes, donde los taxistas solo llevan -gratis- a ancianos, enfermos, embarazadas o personas con movilidad reducida, permanecen sin servicio desde hace días, y los centros urbanos de Barcelona y Madrid están colapsados, en plena temporada estival y turística.

En una reunión celebrada en el Ministerio de Fomento con los principales sindicatos del taxi, el Gobierno se comprometió hoy a aprobar un decreto ley para que haya una licencia de VTC por cada 30 taxis, una propuesta que las asociaciones de taxistas encuentran escasa, aunque reconocen que supone un avance.

Los taxistas piden que la regulación de las VTC pase del Gobierno español a las comunidades autónomas (regiones) y los municipios, que son los que abordan los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente.

Demandan también que, como marca la ley, los vehículos VTC regresen a sus bases cuando acaban un servicio y no se queden circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes, y que no haya más de una licencia VTC por cada treinta taxis, proporción que en su opinión no se respeta.

Al término de la reunión, el secretario español de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, explicó que el Gobierno hará el próximo viernes una declaración política de compromiso con el sector del taxi, con una "hoja de ruta", y a mediados de septiembre habrá "un nuevo marco normativo".

También recordó que la intención del Ejecutivo es transferir las competencias sobre las licencias VTC a las comunidades autónomas, y que en el marco de ellas cabría hablar de la llamada "licencia urbana" que estaría regulada por los ayuntamientos.

Saura agregó que el Gobierno quiere medidas "definitivas, estables y no parches" y que para conseguir recomponer la relación de una licencia VTC por 30 de taxi puede que se necesiten "varios elementos legales".

"Si queremos hacer algo sólido y estable, necesitamos tiempo", añadió.

"Mientras no exista un compromiso claro de todas las comunidades autónomas, a nosotros no nos vale", dijo el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, quien indicó que la propuesta del Gobierno sólo soluciona el problema generado en Barcelona.

El reglamento del Área Metropolitana de Barcelona prevé una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Sin embargo, esta normativa fue suspendida por la Justicia de manera cautelar, a petición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

Aunque la regulación de las licencias de Vehículos con conductor (VTC) es una reivindicación constante del sector del taxi español, esa decisión judicial fue el detonante la semana pasada de las protestas en la capital catalana, que después tuvieron eco en el resto de España.

Mañana martes serán los representantes de los VTC los que se reúnan con el Gobierno para exponer su situación.

Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de este tipo de vehículos, avanzó hoy que solicitará al Ejecutivo que "no ceda a los chantajes" que "el monopolio del taxi" hace con su huelga indefinida y garantice su seguridad, tras haber contabilizado más de cien coches de este servicio "destrozados" en estos días.

Asimismo, lamentó que la protesta de los taxistas está "secuestrando las ciudades" para "amedrentar a los ciudadanos" e incluso "coaccionar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

Según subrayó Martín, los taxistas tratan de defender violentamente "un monopolio en contra de la modernidad, de la tecnología, de la evolución", y añadió que "no es de recibo" que los conductores y clientes de los VTC tengan que salir a la calle "con miedo".