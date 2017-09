El temor a un volcán en Bali hace huir a 75.000 personas

Los avisos sobre una erupción en un volcán en la isla turística de Bali, en Indonesia, han desatado un éxodo de más de 75.000 personas que probablemente seguirá creciendo, según dijo el martes la agencia indonesia de gestión de desastres.

Las autoridades ordenaron evacuar las aldeas en una zona de peligro 12 kilómetros (7,5 millas) a la redonda del cráter del Agung. Pero también se está marchando gente situada más lejos, explicó Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de la Agencia Nacional de Alivio de Desastres.

La región sufre temblores diarios provenientes de la montaña, lo que según los vulcanólogos indica una alta probabilidad de erupción. Unas 1.100 personas murieron en 1963 en la última erupción del Agung.

Los evacuados se refugiaban en más de 370 lugares en toda la isla, incluidos campos temporales, centros deportivos, salones municipales y casas de amigos y familiares.

Wayan Merta dijo que había sido de los primeros en evacuar la semana pasada porque su aldea está solo a 6 km (4 millas) de la cumbre.

“Ya hemos vendido nuestro ganado, porque pensamos que era mejor que dejarlo allí por nada”, explicó.

“Mi sensación es que la montaña entrará en erupción”, dijo. “Pero nadie lo sabe, solo rezamos”.

Sutopo dijo que era “natural” que la gente fuera de la zona inmediata de peligro se estuviera marchando. Más de 500.000 personas evacuaron cuando el Merapi, en el centro de Java, entró en erupción en 2010, más del doble de la población en la zona de exclusión del volcán.

Indonesia, que abarca miles de islas, es propensa a la actividad sísmica porque se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de volcanes y fallas terrestres que rodea la Cuenca del Pacífico.

___

