"Estamos con ustedes", dice vicepresidente de EEUU a oposición venezolana

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó el martes el apoyo de su país a las manifestaciones opositoras programadas para el miércoles en Venezuela, que exigirán un gobierno de transición y la organización de elecciones libres.

"En momentos en que la gente buena de Venezuela hace oír sus voces mañana, en nombre del pueblo estadounidense, decimos: Estamos con ustedes", afirmó Pence en Twitter, con esta última frase en español.

"Estamos con ustedes", continuó en inglés. Y agregó: "Estamos con ustedes y seguiremos con ustedes hasta que se restaure la democracia y recuperen su derecho a la Libertad".

Junto al mensaje escrito, Pence publicó un video en inglés con subtítulos en español dirigido a los venezolanos.

En su breve alocución, declaró, "en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense", el "resoluto" apoyo de Estados Unidos al "llamado a la libertad" de la oposición en Venezuela.

Además, llamó "dictador" al presidente Nicolás Maduro, afirmó que nunca ganó las elecciones en comicios libres y justos y celebró la "valiente" decisión del líder de la Asamblea Nacional (Legislativo), Juan Guaidó, de declarar "usurpador" al mandatario y pedir el establecimiento de un gobierno de transición.

La Asamblea Nacional -instalada en 2016 hasta 2021 e inválida según el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista- convocó el miércoles a protestar contra el gobierno de Maduro, quien asumió el pasado 10 de enero tras elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

Bajo el liderazgo de Guaidó, iniciado el 5 de enero, el Legislativo declaró a Maduro "usurpador" de la presidencia, e instauró la adopción de medidas estipuladas en la Carta Magna para instalar un gobierno de transición y convocar nuevas elecciones.

La tensión en Venezuela es alta después de que 27 militares fueron detenidos tras sublevarse el lunes contra Maduro.

