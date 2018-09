Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en un juzgado de EE.UU.

Las autoridades están investigando un tiroteo que tuvo lugar hoy en los juzgados del municipio de Masontown (Pensilvania) en el cual, según informaron medios locales, ha fallecido el agresor y se han registrado varios heridos.

"La policía estatal está investigando en estos momentos un tiroteo ocurrido en la oficina del juez de distrito de Masontown, Daniel Shimshock, en el condado de Fayette", informó la Policía de Pensilvania a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la emisora local WPXI, que cita como fuente al alcalde de la localidad, Toni Petrus, al menos un agente ha resultado herido y, además, las autoridades han solicitado la presencia de un médico forense en el lugar de los hechos.

Otra emisora local, WMBS Radio, señaló que fuentes judiciales han informado de que el agresor ha sido abatido y ha fallecido en el lugar de los hechos.

Masontown es un pequeño municipio situado a unos 85 kilómetros al sur de Pittsburgh.

At this time we have multiple victims and injuries one being a law enforcement official. There is heavy police presence. We are asking the public to stay away from the area at this time.