635x357 La vicepresidenta de Perú asegura que no se habla con el presidente Vizcarra. Foto/@MecheAF.

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, confirmó las desavenencias que mantiene con el mandatario Martín Vizcarra, al asegurar que no se hablan desde que ella dimitió la pasada semana del grupo parlamentario oficialista junto a otros dos exministros.

Aráoz indicó en una entrevista publicada este domingo por el diario Trome que no entiende por qué Vizcarra le ha retirado su confianza.

"Yo siempre fui su amiga y fui leal", dijo Aráoz, que en las elecciones de 2016 fue electa segunda vicepresidenta junto a Pedro Pablo Kuczynski como presidente y Vizcarra como primer vicepresidente, quien asumió la Presidencia tras la dimisión del mandatario en 2018.

"Por encima de las cosas que pasaron durante el cambio entre el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra, por el bien de mi país he sido leal, he actuado en defensa de los intereses que el Gobierno planteaba", afirmó.

En el momento de la caída de Kuczynski, Aráoz defendió a capa y espada al entonces presidente frente a las acusaciones de corrupción que lo mantienen ahora en arresto domiciliario, mientras que Vizcarra, que entonces era embajador del Perú en Canadá, guardó silencio en clara señal de desaprobación.

En las últimas semanas el desencuentro es más evidente ante la disconformidad de Aráoz a la propuesta de Vizcarra de adelantar las elecciones generales a 2020 en lugar de 2021 y de suspender la licencia para el proyecto minero Tía María, de unos 1.400 millones de dólares en inversión privada, por la oposición de la población.

En respuesta, Vizcarra recordó en declaraciones públicas que prefiere dejar en suspenso Tía María a repetir un "Baguazo", las revueltas indígenas que hace diez años dejaron 33 muertos y un desaparecido en la Amazonía, en un momento donde Aráoz era ministra en el Gobierno del expresidente Alan García (2006-2011).

"No tengo ninguna responsabilidad sobre el tema de Bagua, en tanto a eso, no me siento aludida. El presidente sabe, además, cómo han sucedido los hechos, entonces, decirlo era inoportuno", apuntó Aráoz.

La vicepresidenta precisó que más le dolió que la Presidencia despidiese a su asesor más cercano, lo que calificó de un "atropello".

"Sobre todo atacando el lado más débil de la cuerda. O sea, yo puedo aguantar lo que digan de Bagua, pero no que afecten a los trabajadores", precisó.

La vicepresidenta reiteró que su marcha del grupo parlamentario oficialista se debe a que sentía que no tomaban en cuenta sus opiniones.

Con Aráoz también se marcharon los exministros Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca el mismo día donde se iban a formar las nuevas comisiones en el Congreso, lo que dejó a la bancada de PPK con solo cuatro congresistas y al borde de la desaparición, al no alcanzar el número mínimo de legisladores para tener grupo parlamentario propio.

Esto obligó a Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido que llevó a la Presidencia a Kuczynski (2016-2018) y luego a Vizcarra como su sucesor inmediato, a incorporar a la tránsfuga Yesenia Ponce, una cuestionada parlamentaria procedente del fujimorismo, el mayor partido de la oposición, acusada de falsificar sus certificados de estudios de secundaria.