Cuatro víctimas son atendidas luego de ataque en escuela de California

Un ataque perpetrado el lunes en una clase de una escuela primaria de San Bernardino, a una hora al este de Los Angeles, provocó "cuatro víctimas", incluido probablemente el atacante, indicó la policía en Twitter.

"La información preliminar es de cuatro víctimas, que están siendo tratadas", dijo el jefe de policía de San Bernardino, Jarrod Burguan en Twitter.

Las autoridades creen que se trató de un intento de asesinato seguido de un intento de suicidio, según Burguan.

"Creemos que se trata de un asesinato-suicidio. Sucedió en un salón de clases. Dos estudiantes fueron transportados al hospital", dijo el jefe policial.

San Bernardino ya había sido escenario de un atentado de inspiración islamista en diciembre de 2015, en el que murieron 14 personas y otras 22 resultaron heridas.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017



Students at the school are be taking to cajon high school for safety. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017