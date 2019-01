Conozca los horarios de atención por provincia de los hospitales, policlínicas y Ulaps durante la JMJ

La Caja de Seguro Social (CSS), anunció los horarios de atención por provincia, de los hospitales, policlínicas y de las Unidades Locales de Atención Primaria en Salud (Ulaps) durante los días de prejornada y de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Del 16 al 29 de enero, en Coclé el hospital Regional Rafael Estévez (Aguadulce) operará las 24 horas, mientras que del 17 al 25 de enero la policlínica San Juan de Dios (Natá), la policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaño (Penonomé), y la policlínica Dr. Manuel de Jesús (Aguadulce) , trabajarán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

En Panamá Oeste durante los días de prejornada el horario de atención de las policlínicas de Chorrera, Arraiján y San Carlos será de 24 horas.

Por otro lado, la Ulaps de Vista Alegre, Guadalupe, El Tecal, Vacamonte y Capira, estarán abiertas de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Del 22 al 29 de enero, el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y el hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, brindarán su servicio las 24 horas del día.

La policlínica Dr. Carlos N. Brin trabajará las 24 horas del 21 al 25 de enero, el sábado 26 abrirá de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y el 27 de enero permanecerá cerrado.

La policlínica Don Alejandro De La Guardia Hijo en Bethania, de lunes a viernes abrirá sus puertas de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y el sábado 26 y domingo 27, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en Calle 25, Calidonia operará las 24 horas del día del 21 al 25 de enero, mientras que el fin de semana del 26 y 27 de este mes, trabajará de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

En la provincia de Bocas del Toro, durante la prejornada, el Hospital Regional de Changuinola, el hospital de Almirante, el de Chiriquí Grande y la policlínica de Guabito, trabajarán las 24 horas.

En Chiriquí del 16 al 20 de enero, el hospital Rafael Hernández y el hosp. Dr. Dionicio Arrocha en Puerto Armuelles, trabajarán las 24 horas.

La policlínica de David y la de Bugaba, operará las 24 horas hasta el 20 de enero.

Por otra parte, la policlínica básica de Divalá, la Ulaps de Nuevo Vedado, de Volcán y de Dolega abrirán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Veraguas, del 16 al 20 de enero el hospital Dr. Ezequiel Abadía de Soná y la policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez de Santiago trabajará 24 horas.

En la provincia de Los Santos la policlínica de San Juan de Dios de La Villa y la policlínica Dr. Miguel Cardenas Barahona en Las Tablas abrirán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que las Ulpas de Guararé y Tonosí, operarán en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Herrera del 16 al 20 de enero, el hospital Gustavo Nelson Collado en Chitré trabajará las 24 horas del día. La policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego en Chitré, abrirá de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. durante la prejornada, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el 19 de enero y de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. el 20 de enero.