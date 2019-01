Corredores Norte, Este y Sur serán gratis este miércoles de 12:00 m.d. a 11:00 p.m.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) reiteró que este miércoles los corredores Norte, Este y Sur, tendrán acceso gratuito a partir de las 12:00 m.d. con motivo del desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud 2019.

La gratuidad de estas vías se mantendrá hasta las 11:00 p.m. como una medida para garantizar la seguridad y movilidad de los miles de peregrinos, así como de los ciudadanos panameños, durante el evento religioso.

Por otro lado, es importante recordar que el paso por los corredores Norte y Este también serán gratuitos los días sábado 26 de enero de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.; y domingo 27 de 12:01 a.m. a 9:00 p.m.

Mientras que el Corredor Sur será cerrados desde las 6:00 a.m. del sábado 26 de enero hasta las 9:00 p.m. del domingo 27 de enero, debido a que a lado se ubica Metro Park, denominado Parque San Juan Pablo II, donde se desarrollará la misa final de la JMJ, la cual será oficiada por el papa Francisco.