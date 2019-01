Corredores Norte y Este serán gratuitos del 26 al 27 de enero, el Sur estará cerrado

La Empresa Nacional de Autopista (ENA), reiteró a los conductores que los corredores Norte y Este serán gratuitos los días sábado 26 de enero de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.; y domingo 27 de 12:01 a.m. a 9:00 p.m.

Además, tras las actividadesde la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) el corredor Sur estará cerrado desde las 6:00 a.m. del sábado 26 de enero hasta las 9:00 p.m. del domingo 27 de enero, dado que en esa zona se ubica Metro Park, denominado Parque San Juan Pablo II, donde se realizará la eucaristía final de la JMJ, la cual será oficiada por el sumo pontífice Francisco.

Por otro lado, se desarrollará un operativo Especial de Carril Exclusivo para la empresa de transporte público Mi Bus, este viernes 25 de enero en el corredor Norte.

De acuerdo con Mi Bus, operativo de Martín Sosa a Tinajitas, se hará en un horario de 4:30 p.m. a 8:30 p.m.