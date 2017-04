De Cracovia a Panamá, jóvenes panameños reciben la Cruz Peregrina de la JMJ 2019

Colmados de emoción y alegría, un grupo de jóvenes panameños recibió en la Plaza San Pedro, en Roma, la Cruz Peregrina de la Juventud de manos de jóvenes polacos y el ícono de la Virgen María Salus Populi Romani.

Ambos símbolos fueron entregados durante la celebración de la eucaristía del Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco, como parte del recorrido hacia la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Panamá 2019. Fueron recibidos por 25 jóvenes de las diócesis de Panamá y uno de cada uno de los países centroamericanos y de México.

Esta transición inició desde el pasado 5 de abril en Ciudad del Vaticanos, durante el encuentro internacional denominado "De Cracovia a Panamá-el Sínodo en Camino con los Jóvenes”, donde se hizo una evaluación de la anterior JMJ Cracovia 2016.

En este Domingo de Ramos, se celebra la XXXII Jornada Mundial de la Juventud, 2017, bajo el lema «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49), constituyendo el contexto para hacer la entrega de estos signos que acompañan el importante evento eclesial juvenil.

Además en el acto participó una delegación de 200 personas de las diócesis de Panamá, presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta; el obispo de la Diócesis de David, monseñor José Luis Lacunza Maestrojuan; el obispo de la Diócesis de Chitré, monseñor Rafael Valdivieso y el obispo Auxiliar de Panamá, monseñor Uriah Ashley, en compañía de un delegado de los países de Centroamérica.y de México.

Paralelo al acto realizado en Roma, en Panamá, la Arquidiócesis inició desde este sábado una vigilia en espera del recibimiento de los íconos, la cual culminará las 9:00 a.m., de este domingo en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Carrasquilla.

Cabe señalar que la Cruz peregrina, importante símbolo bendecido por San Juan Pablo Segundo, es también es conocida como la "Cruz del Año Santo", la "Cruz del Jubileo", la "Cruz de las JMJ", y muchos la llaman la "Cruz de los jóvenes", ya que la misma ha sido entregada a los jóvenes para que la lleven por todo el mundo.

Mientras que la Virgen María y su vocación, es el tema principal de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, 2019, «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).

La próxima Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019, se espera la asistencia de al menos 500 mil jóvenes de diferentes partes del mundo, además de 900 obispos, 200 cardenales y 4 mil periodistas.

Cientos de fieles católicos participaron de la eucaristía, en la que se observó un ambiente de fe y devoción.

