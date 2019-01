Joven del Centro de Menores que dio su testimonio ante el papa obtiene libertad condicional

Un joven privado de libertad del Centro de Cumplimiento de Jóvenes y Menores Infractores de Pacora, expresó este viernes su emoción al obtener un cambio de medida cautelar, esto en medio de la visita del papa Francisco a ese penal.

“Recibí un cambio de medida que me permite estar en libertad condicional y me siento contento porque voy a poder estar con mi familia nuevamente, con aquellos hermanos de la iglesia y con aquellas otras personas que yo sé que me aman mucho”, expresó el joven al equipo de Telemetro Reporta.

Importante destacar que este fue el chico que tuvo la oportunidad de relatar ante el Santo Padre, su testimonio de cómo en su adolescencia tropezó y cometió un delito que tuvo como consecuencia la pérdida de su familia y sus estudios, y seguidamente contó cómo logró salir de esa dificultad a pesar de estar detenido y hoy en día tiene sueños de superación.

Con relación a esa experiencia manifestó que fue "muy bonita ya que cualquiera no tiene esa oportunidad, me siento contento porque de tantos jóvenes que hay en este centro me escogieron a mí y yo sé que esto viene de parte de Dios y yo sé que mi familia se siente contenta de que yo dí el testimonio frente al papa".