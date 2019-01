Línea 2 del Metro inicia operaciones de forma parcial para la JMJ

A las 5:00 a.m de este viernes, la Línea 2 del Metro de Panamá inició operaciones de forma parcial para brindar el servicio a ciudadanos y peregrinos que participarán de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Son 5 las estaciones que estarán disponibles de forma gratuita: Corredor Sur, Pedregal, San Antonio, Cincuentenario y San Miguelito hasta el próximo 28 de enero.

La Línea 2 del Metro estará operando en los siguientes horarios: viernes 18 de enero (5:00 a.m. a 11:00 p.m); sábado 19 de enero (5:00 a.m. a 10:00 p.m), domingo 20 de enero (7:00 a.m. a 10:00 p.m), lunes 21 de enero (5:00 a.m. a 11:00 p.m), y del martes 22 al viernes 25 de enero, será de 5:00 a.m. a 2:00 a.m.

Mientras que el Sábado 26 y domingo 27 de enero, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m, es decir por 42 horas continuas.

En tanto la Línea 1 del Metro, tendrá horarios extendidos que arrancan el martes 22 al viernes 25 de enero, desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 a.m, mientras que el sábado 26 el servicio iniciará a las 5:00 a.m. y finalizará el domingo 27 a las 12:00 medianoche.

Felices de recibir a nuestros usuarios de #Línea2 🙌🏻😃

Compartimos algunas imágenes de estos momentos en la estación San Miguelito2🚉 #EstamosPreparados pic.twitter.com/h38xSjmSzx — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) 18 de enero de 2019