Panamá trabajará en mejorar su atención turística para la JMJ 2019

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció que la próxima Convención Nacional de Turismo se enfocará en mejorar la calidad de atención del sector, de cara a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019.

La segunda edición del congreso, que reunirá a empresarios hoteleros, y de transportes y viajes de todo el país, se realizará los próximos días 28 y 29 de junio en el Centro de Convenciones Atlapa, en la Ciudad de Panamá.

El administrador de la ATP, Gustavo Him, explicó en una rueda de prensa que la entidad busca superar los desafíos que tiene el país en materia de protocolos de atención, evidenciados en recientes encuestas a viajeros.

"De nada sirve traer a más personas si no se van convencidos de que Panamá les da una experiencia agradable, y eso no está sucediendo en estos momentos", advirtió Him.

El presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), Antonio Alfaro, explicó que la convención se concentrará en las mejoras que haya que alcanzar durante los 19 meses que quedan hasta que se celebre la JMJ, que contará con la participación del papa.

"La calidad del servicio debe ser número uno, tenemos que ver cómo capacitaremos a la mayoría de las personas que atenderán a los jóvenes que vendrán, y además esa formación que recibirán les quedará como una herramienta para el futuro", mencionó Alfaro en la conferencia.

Dijo que la industria turística tiene serias deficiencias en atención al viajero y que lamentablemente algunas empresas no comprenden el valor de la capacitación porque consideran que es un gasto y no una inversión.

La encuesta de satisfacción de la ATP reveló que la baja calidad de atención en restaurantes, hoteles y hasta transporte se fijó entre las principales quejas de los turistas.

"Nuestro objetivo principal es capacitar. Necesitamos mejorar nuestros servicios y la actitud de todos los panameños, por eso convocamos a todos los actores del sector y de las instituciones que forman parte del ciclo", declaró Him.

La Convención Nacional de Turismo contará con la participación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).

Además, con la asistencia del motivador venezolano Carlos Rodríguez, la gerente de Latinoamérica de la Asociación de Profesionales de Turismo de Aventura (ATTA, por sus siglas en inglés), Gabriela Stowell, y el representante de América Central y el Caribe de Google, Alejandro Rico.

La JMJ 2019 reunirá entre el 22 y el 27 de enero de 2019 a cerca de medio millón de personas, entre jóvenes peregrinos, sacerdotes, monjas y periodistas de todo el mundo.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, mencionó meses atrás que el Gobierno estima que los beneficios de este evento estén por encima de los 500 o 600 millones de dólares.