Papa Francisco parte de Roma hacia Panamá para su encuentro con miles de jóvenes

A las 9:52 a.m (hora de Roma) el papa Francisco emprendió su viaje a Panamá para su encuentro con miles de jóvenes que participan de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2019).

El Sumo Pontífice partió del aeropuerto de Roma-Fiumicino en un vuelo de Alitalia, y se espera su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 4:30 p.m.

"Me voy a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Les pido que oren por este evento tan hermoso e importante en el camino de la Iglesia", expresó el Santo Padre a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el vicecanciller de la República, Luis Miguel Hincapié, la ceremonia de bienvenida del Papa en la terminal aérea de Tocumen contará con unas 2 mil personas entre niños, jóvenes, dirigentes de la Iglesia Católica, ministros, viceministros de Estado y autoridades invitadas.

Posteriormente, el Papa será trasladado en un vehículo cerrado hacia la Nunciatura Apostólica ubicada en Clayton.

Ruta del papa Francisco

El papa Francisco pasará por el Puente del Parador en Pedregal, la avenida Domingo Díaz (vía Tocumen), en la rotonda de la Roosevelt girará hacia la vía Cincuentenario hasta el McDonald's de Balboa donde girará hacia vía España.

En la intersección de la avenida 12 de Octubre con la avenida Ernesto T. Lefevre, el Santo Padre abordará el papamóvil.

Continuará por la Vía España, toma por la Avenida Central hasta la 5 de Mayo, girará a la derecha por la Caja de Ahorros en dirección a la Avenida Omar Torrijos Herrera, culminando el recorrido del papamóvil en la sede de la Policía Nacional, en donde se realizará el cambio del papamóvil a un vehículo cerrado.

El recorrido sigue por la Avenida Omar Torrijos Herrera hasta el puente vehicular elevado de Albrook, toma el viaducto y sigue por la Avenida de la Amistad hasta la rotonda de Clayton, girará a la izquierda por la Avenida Demetrio B. Lakas hasta culminar en la Nunciatura Apostólica de Panamá.

#PopeFrancis departs from Rome's Fiumicino Airport to begin his Apostolic Journey to #Panama. #WYD2019 pic.twitter.com/zSoRvu2hgh