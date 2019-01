635x357 Papa Francisco pide a los jóvenes del mundo "no ser el futuro" sino el ahora. Foto/AFP.

Tras una noche de vigilia en el Campo San Juan Pablo II en Metro Park, miles de fieles de todo el mundo se congregaron este domingo en la misa de envío de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2019) en Panamá, presidida por el papa Francisco.

Durante su homilía, el Sumo Pontífice pidió a los jóvenes, no ser el futuro "sino el ahora de Dios" que su vocación, misión o promesa de vida sea cumplida en el presente no esperar actuar hasta tenerlo todo “bien asegurado”.

“Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora. Y en el “mientras tanto” de esa hora, les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado”, dijo el papa Francisco.

También instó a “hacer ruido” desde ahora, y a no vivir “en la ficción de la alegría”, donde se permanece tranquilos y dormidos, “para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni cuestionen; y en ese “mientras tanto” sus sueños pierden vuelo”.

El Santa Padre animó a los jóvenes que sí sienten que tienen una misión, que se enamoren, que eso lo decidirá todo “podremos tener todo, pero si falta la pasión del amor, faltará todo. ¡Dejemos que el Señor nos enamore!”.

Entre los momentos especiales de la misa de envío estuvieron la presentación de las ofrendas por personas que representaban a los más pobres y desposeídos y que, con su sencillez y humildad son un signo de Dios para el mundo.

Asimismo, el Santo Padre realizó el signo de envío con el acto de entrega de los jóvenes a María por la paz.

Antes de la bendición final, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, agradeció al Santo Padre ser la guía en la peregrinación intercontinental, y destacó que los frutos más importantes de las experiencias de la JMJ se verán más adelante en la vida cotidiana.

"Los mismos jóvenes que han dicho “¡Aquí estoy!”, dirán en sus propias comunidades eclesiales: “somos los siervos del Señor”. Y abiertos a la llamada que Dios tiene para cada uno de ellos, con María dirán: “hágase en mí según Tu Palabra”, manifestó el cardenal Farrell.

El Santo Padre Agradeció a todos por la celebración de la JMJ de Panamá, mientras el cardenal Kevin Farrell anunció que Portugal será la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) ¡Nos vemos en Lisboa en 2022!.