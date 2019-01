Papa Francisco pide defender la vida y oportunidades educativas para los jóvenes

El Papa Francisco hizo un llamado a defender la vida y aceptar a la familia y amigos como son con sus fragilidades y pequeñeces, durante una vigilia con miles de jóvenes del mundo en el campo Juan Pablo II.

“ Abrazar la vida se manifiesta cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, puro o destilado, pero no por eso menos digno de amor, ¿acaso alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor?, ¿alguien por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo o en una prisión no es digno de amor?”, reflexionó el Santo Padre.

Cuestionó la falta de oportunidades laborales, educativas y comunitarias para que los jóvenes puedan soñar con un futuro, “ sin educación es difícil soñar con un futuro, sin trabajo es muy difícil soñar con un futuro, sin familia y comunidad es casi imposible soñar futuro”.

A raíz de la falta de educación, el Sumo Pontífice dijo que los jóvenes llenan el vacío con otras cosas, lo que relacionó con la cultura del abandono y de la falta de consideración, “ muchos sienten que no tienen nada para aportar porque no cuentan con espacios reales desde donde sentirse convocados”.

Le explicó a los jóvenes que la salvación no es una aplicación nueva a descubrir, y los invitó considerarse invitados a algo más grande que estar “en la red” y ser influencer del siglo XXI al estilo de la Virgen María.

" Sin lugar a dudas, la joven de Nazaret no salía en las "redes sociales" de la época, no era una "influencer", pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia".

Las palabras del Papa a los jóvenes se dio tras escuchar tres testimonios de vida: un matrimonio, un joven resocializado y una joven en lugar de conflicto.

Testimonios

Erika de Bucktron de Panamá

Erika contó al papa Francisco que tuvo 5 embarazos, de los cuales uno resultó ser anembriónico, y a las 17 semanas el médico confirmó sindrome de down.

" A los padres, por diversas circunstancias, nos cuesta aceptar la llegada de un bebé con alguna enfermedad o discapacidad. Cuando nació nuestra hija decidimos amarla con todo nuestro corazón, sin hacer ninguna diferencia con nuestros otros hijos, los cuales también la acogieron con mucho amor", dijo Erika.

De allí el Papa hace el llamado a la defensa de la vida y a aceptar la familia con sus fragilidades y pequeñeces.

Alfredo Martínez Andrión de Panamá

Alfredo nació en Colón. Es el mayor de seis hermanos. A los 16 años. tuvo que abandonar el colegio y comenzar a a trabajar en la construcción junto con su padre para ayudar a su familia ante la difícil situación económica.

Pero el proyecto donde trabajaba terminó y sin empleo las cosas tomaron otro rumbo: sin colegio y sin ocupación comenzó a consumir drogas, y al tiempo, cumplió una condena de 12 meses.

" Una vez salí traté de mejorar, pero sin la ayuda profesional era imposible. Recaí nuevamente en la marihuana y los problemas continuaron. Parte de mi familia me rechazaba", contó, hasta que llegó a la Fundación San Juan Pablo II donde encontró apoyo y un camino a la resocialización.

A raíz de este testimonio, el Sumo Pontífice pide oportunidades para los jóvenes, para que puedan soñar con un futuro.