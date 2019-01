Prevén circulación de 26 trenes en la Línea 1 y 12 trenes en la Línea 2 del Metro durante la JMJ

Durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2019), se tiene previsto que d las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá operen con un total de 26 trenes y 12 trenes respectivamente.

El subdirector de Mantenimiento del Metro de Panamá, Carlos Cedeño, explicó que con esto se busca garantizar el traslado de personas que participarán de los eventos que se estarán desarrollando en la Cinta Costera, considerando las estaciones 5 de Mayo, Lotería, Santo Tomás, e Iglesia del Carmen los puntos más importantes para abastecer los diferentes eventos.

“Son grandes restos desde el punto de vista de movilidad, en el caso de la Línea 1 estamos previendo circular con 26 trenes, este es un hito que va a ocurrir por primera vez desde nuestro inicio de operación en el 2014… en el caso de la Línea 2 vamos a estar circulando con 12 trenes, esto nos va a permitir el transporte de unos 17 mil usuarios, hemos hechos grandes esfuerzos para lograr finalizar estas cinco estaciones que van a estar habilitadas para la JMJ”, destacó Cedeño.

Reiteró que del 14 al 17 de enero se realizarán las denominadas “marchas en blanco” en la Línea 2, las cuales consisten en pruebas de los trenes sin pasajeros, y posteriormente, el viernes 18 de enero comienza la operación formal en las cinco estaciones: San Miguelito, Línea 2, Cincuentenario, San Antonio, Pedregal y Corredor Sur, cuyo viajes serán gratuitos, para lo cual los usuarios deben validar su tarjeta sin que se les haga ningún cargo.

Por otro lado detalló que los horarios para la Línea 1 y la Línea 2 van a ser iguales, del 18 al 22 de enero van a estar operando desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.; el sábados desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.; y el domingo desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Posteriormente, del 22 al 25 de enero, el Metro de Panamá funcionará en horario extendido de 5:00 a.m. a 2:00 a.m., y el sábado 26 de enero llevarán a cabo otro hito con el funcionamiento ininterrumpido por 42 horas continuas. Por último, el 28 de enero prevén el último día de operación de la Línea 2 desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., tras lo cual se procederá con su cierre para continuar con los trabajos de culminación para su apertura oficial en el mes de mayo de 2019.

