Línea 2 del Metro se prepara para JMJ con prueba de trenes sin pasajeros

El Metro de Panamá informó este sábado que se desarrollan pruebas sin pasajeros en Línea 2 del Metro, como parte de los preparativos de este medio de transporte para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2019).

Detalla que los conductores llevan a cabo las pruebas con la circulación de varios trenes de manera simultáneamente, como preámbulo a las denominadas “marchas en blanco”, que se ejecutarán del 14 al 17 de enero, consistiendo en otras pruebas de los trenes sin pasajeros.

“#LoBuenoAvanza conductores de trenes realizan pruebas, sin pasajeros, en la #Línea2 (varios trenes circulan simultáneamente) Preparándonos para la marcha en blanco y finalizar la etapa de pruebas para operar efectivamente durante la #JMJ2019 #EstamosPreparados @oficialjmj2019”, destacó el Metro de Panamá a través de su cuenta de Twitter.

Posterior a las “marchas en blanco”, se espera que el día 18 de enero comience la operación formal de la Línea 2 del Metro con 10 trenes de cinco vagones cada uno.

Cabe recordar que del 22 al 25 de enero, el Metro de Panamá funcionará en horario de 5:00 a.m. a 2:00 a.m., y el sábado 26 de enero desde las 5:00 a.m. funcionará ininterrumpidamente por 42 horas continuas.

La Línea 2 ofrecerá viajes gratuitos, sin embargo todos los usuarios deben validar su tarjeta, sin que se les haga ningún cargo, también la Línea 1 ofrecerá movilización gratuita el sábado 26 y domingo 27 de enero hasta las 6:00 p.m.