Teletón 20-30 2018 tendrá una tanda dedicada a la JMJ

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa anunció que la Teletón 20-30 2018 tendrá una tanda dedicada a la Jornada Mundial de la Juventud 2019.

Ulloa, en declaraciones a Telemetro Reporta, indicó que la tanda se realizará de 7:00 a.m a 9:00 a.m, y los fondos recaudados serán destinados a apoyar a aquellos jóvenes que residen en áreas alejadas del país y que no cuentan con recursos para la incripción.

Detalló que esta tanda contará con la participación de buenos artistas y presentadores, aunque no especificó nombres, además de la participación de jóvenes que participarán del evento que se realizará en Panamá en enero de 2019.

Además, se estará disponible para venta artículos promocionales de la JMJ.