Universidad de Panamá inscribe 500 voluntarios para la JMJ

635x357 UP recolecta 500 voluntarios para la JMJ. Foto/JMJ.

La Universidad de Panamá (UP) izó la Bandera de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, localizada en el parque Hacia la Luz y realizó una jornada de inscripción de voluntarios, siendo 500 estudiantes de diferentes facultades de esta institución, los inscritos para este evento.

El acto surgió de un convenio firmado por la UP y el Comité Organizador Local (COL), que incluye el alojamiento de 4,000 peregrinos en el Campus Central y en Curundú durante los días de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Se espera que participen aproximadamente 1,500 estudiantes de la UP.

“La UP se viste de gala, porque no sólo ofertará voluntarios, sino que será un centro de acogida y catequesis de los miles de peregrinos que participarán de esta importante actividad”, destacó Germán Luis Beitía, vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UP.