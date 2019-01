El mensaje del papa Francisco en la JMJ de Panamá en diez ideas y frases

El papa Francisco habló durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá del derecho de los jóvenes a cuestionar su entorno y a tener cimientos, de los pecados de la Iglesia, la necesidad de más inclusión, y de luchar contra la corrupción.

Francisco llegó a Panamá el miércoles pasado para participar hasta este domingo en el encuentro y ofreció 10 discursos, entre ellos 3 homilías y un ángelus, ante centenares de miles de personas, funcionarios gubernamentales, diplomáticos y el clero centroamericano.

A continuación, diez ideas y frases destacadas pronunciadas por el sumo pontífice en la JMJ 2019, cuya nueva edición se celebrará en el 2022 en Lisboa, Portugal:

.- "Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si les privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el futuro", en un mundo "que no está dando raíces ni cimientos a los jóvenes".

.- Francisco clamó contra el intento de nuestras sociedades de "tranquilizar y adormecer a los jóvenes para que no hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni cuestionen".

.- "María, la 'influencer' de Dios (...) era una joven de Nazaret, no salía en las redes sociales de la época, y no era una 'influencer', pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó en la historia".

.- La vida de salvación que regala Jesús no es "una salvación colgada 'en la nube' esperando ser descargada", ni una "aplicación" nueva o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación, tampoco un tutorial con el cual aprender la última novedad, "sino una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias".

.- "El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro", y provoca "las peores herejías posibles para nuestra época: pensar que el Señor y nuestras comunidades no tienen nada que decir ni aportar en este nuevo mundo que se está gestando".

.- "Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor".

.- El viacrucis de Cristo "se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes, en vez de solidaridad por parte de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria, y además son señalados y tratados como los portadores y responsables de todo el mal social".

.- Los peregrinos de la JMJ "con sus gestos y actitudes, con sus miradas, sus deseos y especialmente con su sensibilidad desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que 'no son como nosotros'".

.- "Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos con respuestas inmediatas que hipotecan la vida", lo que les ha llevado a situaciones conflictivas, entre las que citó "la violencia doméstica, feminicidios -qué plaga que vive nuestro continente en este sentido-, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc".

.- "Llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, y antónimo de cualquier forma de corrupción". Hay que "tener la osadía" de crear "una cultura de mayor transparencia entre los gobiernos, el sector privado y la población".